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Tarihseverlerin yeni adresi Ensonhaber YouTube kanalı...
Tarihçi Mustafa Armağan'ın sunduğu 'Kapsül Tarih' programı Ensonhaber YouTube kanalında devam ediyor.
Armağan, toplumda süregelen birçok tarihi tartışmaya bu programlarda yer vererek gerçeği takipçileriyle buluşturuyor.
Bu haftanın sorusu 'Sultan Abdülhamid denizciliği ihmal etti mi?'
Armağan, 7. bölümde bu soruya ilişkin tarihi gerçeklikleri açık bir şekilde ortaya koydu.
Tarihçi Mustafa Armağan'ın konu hakkındaki açıklamalarına bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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