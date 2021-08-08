Tek bedende iki arzu: Siyam İkizleri Chang ve Eng Bunker’in hikayesi

Tek bedende iki arzu: Siyam İkizleri Chang ve Eng Bunker’in hikayesi

Tek beden, iki kafa, iki ayrı ruh... Aynı yatakta 63 yıl... Aşk ve cinsellik dolu bir yaşam... Sağlıklı 21 çocuk... Siyam İkizleri'nin isim babaları Chang ve Eng ile tanışmış mıydınız?

Çinli bir baba ve yarı Çinli yarı Malezyalı bir annenin çocukları olarak, o zamanlarki ismiyle Siyam, şimdiki ismiyle Tayland'da dünyaya gelen Chang ve Eng kardeşler, 63 yıl boyunca paylaştıkları yatakta birkaç saat arayla öldüler.

Tek istedikleri ne pahasına olursa olsun normal hayatlara sahip olmaktı ve aslında başardılar da.

İngiliz bir tüccar olan Robert Hunter'ın onları keşfetmesi ile başlayan yolculukları, kendilerine hayran bırakacak cinstendi.

İkiz kız kardeşler ile evlenerek 21 çocuk babası olan Siyam kardeşler, yaşadıkları toplumun tabiriyle “Hilkat garibesi” kovuklarından çıkarak dünya literatürüne “Siyam İkizleri” tanımını armağan ettiler.

Chang ve Eng, toplumun yapışık ikizlere ve fiziksel açıdan farklı olan bireylere bakışlarının değişmesini sağladı. İkizler, değişik olan bireylerin de normal hayatlarının, işlerinin ve sağlıklı ailelerinin olabileceğini kanıtladılar.

Yaşamlarına dair en çok merak edilen ise cinsel hayatları oldu. Dönemin koşulları gereği birbirinden ayrılması imkansız olan yapışık kardeşler, tek bedende iki arzu dolu ruhu taşıyordu.

Chang ve Eng kardeşlerin doğumlarından ölümlerine kadar azim dolu hikayesini sizlerle paylaşmak istedik…

İLK SİYAM İKİZLERİNİN HİKAYESİ

1811'de bugün Tayland olarak bildiğimiz Siyam'da, başkent Bangkok yakınlarındaki Mekong Nehri’nin kenarında bir köyde fakir bir balıkçı ailesinin çocukları olan Chang ve Eng kardeşler, göğüslerinin alt kısmından birbirlerine bağlı ve karaciğerleri birleşik olarak dünyaya geldi.

Yıllar önce bu tür olaylar toplum nezdinde lanetli olarak görülüyordu. Hatta öyle ki dönemin Siyam Kralı ikizlerin tehlike teşkil ettiği ve halkın üzerine lanet yağdıracağına inanmış, bu yüzden kral ikizler için ölüm fermanı çıkarmıştı.

Batıl inançların gölgesindeki doktorlar ve hemşireler, yapışık ikizlerin topluma kötülük getireceğini dile getirdi. Ancak anneleri buna asla izin vermedi.

KRALIN SEMPATİSİNİ KAZANDILAR

Çok zaman geçmeden Chang ve Eng kardeşler, tahmin edilemeyen bir sempati kazandı. Şöhretleri başkente yayıldı ve Tayland kralı III.Rama'nın dikkatini çekti.

Kral çocukları o kadar çok sevdi ki onları kişisel elçisi yaptı.

Chang ve Eng'in diğer çocuklardan eksiği yoktu, fazlası vardı. Zamanında yürüdüler, konuştular, babalarıyla balığa çıktılar. 16 yaşına kadar kendi ihtiyaçlarını karşılayan kardeşler, koleraya yakalanan babalarının ölümü ile birlikte ailenin yükünü de sırtladı.

Ördek yumurtası satarak geçimini sağlayan siyam ikizleri, kısa bir zaman sonra tüm dünyaya adlarını duyuracaktı…

HAYATLARINI DEĞİŞTİREN TÜCCAR

Hayatlarını değiştiren bir isim vardı: Robert Hunter…

Robert Hunter, ikizleri nehirde yüzerken gördüğünde ilk başta "garip bir hayvan" olduğunu düşündü. Ancak ticari potansiyellerini fark etti ve yoksul ailelerini, ikizlerin kendisine Batı'ya kadar eşlik etmesi ve halkın merakı olarak sergilenmesi konusunda kolayca ikna etti.

Kocası çocuklar küçükken ölmüş olan ikizlerin annesi, 30 aylığına 3000 bin dolar karşılığında oğullarının hayatlarını değiştirecek imzayı attı. Ancak ödemenin yarısını bile alamadı.

Siyam Kralı da iki gencin ülkeden ayrılmasına zorlukla razı geldi. Sonunda 1829'da ikizler yeni patronlarıyla ABD'ye gittiler.

SARAY'DAN SAHNEYE…

1829'da ilk kez sahneye çıktıkları Boston kentinde sadece nasıl yürüyüp koştuklarını gösteriyor, seyircilerin sorularına cevap vermekle yetiniyorlardı. Sonraları, zıplamaya, hoplamaya, takla atmaya, ne kadar güçlü olduklarını şişman seyircileri havaya kaldırarak göstermeye başladılar.

İngiltere'de büyük bir hızla kendi aralarında badminton tipi bir top oyunu oynayarak insanların gözlerini kamaştırdılar. Artık saraylara çağrılıyor, Kraliçe Victoria'nın önünde reverans yapıyor, salonlarda vals eder gibi zarif bir uyumla hareket ediyorlardı.

Bir hilkat garibesi olarak kabul edilmelerine rağmen saygı görmeyi de başarıyorlardı. Ancak her şey gözüktüğü kadar hoş değildi.

FRANSA’YA KABUL EDİLMEDİLER

Tüm seyahatleri boyunca her gittikleri yerde durumun anlaşılması ve cerrahi olarak ayrılmaları olasılığı açısından tıbbi deneylere maruz tutuldular. Turneler esnasında, onlara bakan hamile kadınların benzer bebekler doğuracakları gerekçesi ile Fransa'ya kabul edilmediler.

21 yaşına geldiklerinde yasal olarak sözleşmelerini iptal ederek kendi turlarını düzenlediler ve bu kez kendileri servet sahibi oldular.

ABD VATANDAŞI OLDULAR

Sürekli turneler ve gösterilerle yorulduklarına karar vererek, 28 yaşına geldiklerinde Kuzey Karolina'da bir çiftlik aldılar ve tarım ile uğraşmaya başladılar. Sonra da Amerikan vatandaşı olarak Bunker soyadını aldılar.

İKİZLERİN SANSASYONEL AŞK HAYATI

Hikayenin en merak edilen kısmı ise burada başladı.

Aralarından ilk aşık olan Chang'di. Komşu çiftlikten 17 yaşındaki güzel Adelaide Yates'e vurulmuştu. Gizlice buluşmaya başladılar. Tabii bir üçlü halinde...

Sonunda Addie, kendisinden bir yaş büyük ablası Sarah (Sally)'ı da buluşmaya ikna etti ve böylece Eng ihmal edilmiş olmayacaktı. Bu dörtlü, bir süre gizlice buluştuktan sonra, nihayet evlenmeye karar verdi.

Evlenme teklifi ettiler ve açık bir vagonda herkesin görmesi için sevgilerini kutlayarak kasabayı gezdiler. Ancak bu kararın beraberinde skandallar da yerini aldı. Kent halkı evliliği bir felaket olarak gördü. İşin kötüsü, kızların ailesi de bu fikirdeydi…

Birkaç adam çiftlik evinin pencerelerini kırdı, bazı komşuları vazgeçmezlerse mahsullerini yakmakla tehdit etti.

Kimileri bu evliliğin dine aykırı olduğunu söylüyor, Chang'le Eng'in dostları ‘‘felaketle sonuçlanır’’ diyerek ikizleri uyarıyordu.

Kentucky'li bir kadın ölü yapışık ikizler doğurduğunda, hamile kaldığı sıralarda Bunker'ların resimlerini görmekle suçladı.

Mutsuzluk içinde kıvranan kardeşler, gizlice Philadelphia'ya seyahat edip burada ameliyat olmaya karar verdiler fakat Adelaide ve Sarah bu duruma karşı çıkarak onları kararlarından vazgeçirdi.

Bir süre sonra kızların ailesi de evliliğe razı oldu ve iki çift 1843 yılında kızların aile evinde evlendiler.

NASIL 21 ÇOCUK SAHİBİ OLDULAR

Evliliklerinin üzerinden bir yıl geçtiğinde ise önce Sarah, ondan altı gün sonra ise Adelaide birer kız çocuğu doğurdular.

1860 yılına gelindiğinde Adelaide yedi, Sarah dokuz çocuk dünyaya getirmişti.

Daha sonraki 31 yıl boyunca tam 21 çocukları oldu.

Ancak herkesin aklında bir soru vardı: Nasıl birlikte oluyorlar?

Birçok görüş, bir çift ilişkiye girdiğinde diğer çiftin sessiz ve ilgisiz kaldığı yönünde. Çiftlerin yatak odası görgü kuralları hala belirsizliğini koruyor.

ÜÇ GÜNDE BİR EV DEĞİŞTİRDİLER

Chang ve Eng Bunker'in büyüyen aileleri için çok küçüldüğünde ve eşleri kavga etmeye başlayınca evlilikleri zorlanmaya başladı.

İkizlerin çözümü başka bir ev inşa etmekti. Sarah ve çocukları orijinal evde kaldı ve Adelaide ve çocukları yeni eve taşındı.

Hayatlarının geri kalanında ikizler sırayla üç geceyi bir eşle, ardından üç geceyi diğeriyle geçirdi.

SAĞLIK SORUNLARI BAŞLADI

Amerikan iç savaşında tüm servetini kaybeden kardeşler, yeniden turnelere çıkmak zorunda kaldı.

Almanya, İngiltere ve Rusya turnelerinden sonra Chang felç geçirdi. Eng, kardeşine bakmaya devam etti ama 1874'te Chang bronşite yenik düştü.

PEŞ PEŞE ÖLÜM

Eng, 17 Ocak 1874'te sabah uyandığında Chang'in yanında ölü olarak yattığını gördü. Son sözleri ‘‘Öyleyse ben de gidiyorum’’ oldu ve 3 saatin ardından 63 yaşında yaşamını yitirdi.

Kuzey Carolina'daki Airy Dağı yakınlarındaki White Plains Baptist Kilisesi'nin mezarlığına gömüldüler.

Bugün ikizlerin yaklaşık 1.500 torunu var.

Bunlardan biri, Chang ve Adelaide'nin beşinci kuşaktan torunu ve Pulitzer Müzik Ödülü'nün en genç sahibi olan Caroline Shaw’dır.

Ailede çok sayıda ikiz bebek dünyaya gelmiştir. Ancak yapışık olanına rastlanmamıştır.