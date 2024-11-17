Türkiye'nin ilk kadın Sümerologu Muazzez İlmiye Çığ vefat etti

AA & Ensonhaber

Dünyaca ünlü Sümeroloji uzmanı ve akademisyen Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'deki özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada 110 yaşında hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMDAYDI

1914 doğumlu olan Çığ, Mezitli ilçesindeki hastanede rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Çığ yaşamını yitirdi.

Sümeroloji alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan Çığ, bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmuş bir isimdi.

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ KİMDİR?

Türkiye'nin ilk kadın Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, 20 Haziran 1914 tarihinde Bursa'da doğdu. 1926'da Bursa Kız Muallim Mektebi'ne girerek, 1931 yılında 17 yaşında ilkokul öğretmeni olarak mezun oldu. Ardından yaklaşık beş yıl boyunca Eskişehir’de öğretmenlik yaptı. 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Hititoloji Bölümü'ne kaydoldu ve 1940 yılında diplomasını aldı.

Çığ, kariyerine Antik Şark Eserleri Müzesi'nde başladı, burada binlerce çivi yazılı tableti tercüme ederek, bu alanda uzmanlaştı. On yıl süren bu görev, onun Sümer ve Asur uygarlıkları konusundaki bilgisini pekiştirdi. 1960 yılında Heidelberg Üniversitesi'nde 6 aylık bir çalışma gerçekleştiren Çığ, 1965'te Roma'da sergilenen Hitit sergisini Londra'ya taşıdı. 1972'de emekliye ayrılan Çığ, sonraki yıllarda yurtdışında da çalışmalarına devam etti.

"TARİH SÜMER'DE BAŞLAR"

1988 yılında Philadelphia’daki Asuroloji kongresine katılan Çığ, ünlü tarihçi Prof. Kramer’in History Begins at Sumer adlı eserini Türkçeye çevirerek, 1990’da Tarih Sumer’de Başlar adıyla yayımladı.

Topkapı Müzesi Müdürü M. Kemal Çığ ile 1940 ve 1983 yılları arasında evli kalan Çığ, iki kız çocuğu sahibiydi. Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan, dilbilimci ve yazar olarak bilim dünyasında iz bırakan Muazzez İlmiye Çığ, aynı zamanda Türkiye'de kadın hakları savunuculuğuyla da öne çıkmıştır.