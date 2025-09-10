Uluslararası arkeologlar, 77 yıldır Kültepe'yi kazıyor

Kayseri-Sivas kara yolu üzerinde yer alan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri, 77 yıllık kazı geçmişiyle Türkiye’nin en uzun arkeolojik çalışmaları arasında bulunuyor. Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yürütülüyor.

KÜLTEPE'NİN TARİHİ 6 BİN YIL ÖNCEYE DAYANIYOR

Kazı başkanı Prof. Dr. Kulakoğlu, Kültepe’deki yerleşimin yaklaşık 6 bin 500 yıl öncesine kadar izlendiğini belirtti. Kulakoğlu, Kültepe’nin her dönemde uluslararası ilişkilere açık olduğunu, Mezopotamya ile kurulan bağlantılar sayesinde seramik ve mühürler gibi kültürel kalıntılara ulaşıldığını söyledi.

İLK OKUMA VE YAZMA, KÜLTEPE'DE ÖĞRENİLDİ

Prof. Dr. Kulakoğlu, “Günümüzden 4 bin yıl önce Anadolu insanı, Kültepe’de kurulan bu ilişkiler sayesinde okumayı ve yazmayı öğrenmiş. Kültepe, o dönemden günümüze kadar metropolitan karakterini korumuş ve uluslararası ilişkilere açık bir merkez olmuştur.” dedi.

ULUSLARARASI KATILIMCILAR ANADOLU TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Kazılara, Avusturya, Japonya, Kore, Amerika ve İtalya başta olmak üzere 5 farklı ülkeden ekip üyeleri katılıyor. Kulakoğlu, “Kazımız uluslararası iş birliğiyle yürütülen bir çalışma. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ne bu ilişkileri sağladıkları için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

KÜLTEPE VE KAYSERİ'NİN GELECEĞE AÇIK İLİŞKİLERİ

Kulakoğlu, Kültepe ve Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasının, günümüzde de uluslararası ilişkiler açısından önemini koruduğunu vurgulayarak, “Bundan sonra da Kültepe ve Kayseri, dünya ile ilişkilerini sürdürecek.” dedi.