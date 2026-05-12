Tarihi Ani Köprüsü, yeniden ayağa kalkıyor

Kars’taki Ani Ören Yeri sınırlarında yer alan Ani Köprüsü, geçmişte Doğu ile Batı arasında ticaretin ve kültürel etkileşimin en önemli geçiş hatlarından biri olarak kullanıldı. Bir ayağı Türkiye, diğer ayağı ise Ermenistan sınırında bulunan köprü, Arpaçay Nehri üzerinde konumlanıyor.

11. ve 12. yüzyıllarda inşa edildiği değerlendirilen yapı, Orta Çağ mühendisliğinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

ORTAK RESTORASYON İÇİN TARİHİ ADIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın katılımıyla imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, köprünün iki ülke tarafından ortak şekilde restore edilmesi kararlaştırıldı.

Protokol, Türkiye ile Ermenistan arasında kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli bir iş birliği olarak değerlendiriliyor.

“DÜNYA MİRASI İÇİN SEVİNDİRİCİ GELİŞME”

Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, köprünün korunmasına yönelik süreci “sevindirici bir gelişme” olarak değerlendirdi.

Arslan, köprüye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Protokol kapsamında iki ülke tarafından bu köprü ortaklaşa restorasyona tabi tutulacak. Dünya mirası olan bu yapının korunması bizim için önemli bir adım.”

ANİ: ANADOLU’NUN İLK TÜRK-İSLAM ŞEHRİ

Doç. Dr. Arslan, Ani Ören Yeri’nin sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda Anadolu’daki Türk-İslam tarihinin başlangıç noktası olduğunu vurguladı.

Arslan, bölgede cami, mescit, hamam ve çarşı gibi şehir yaşamını yansıtan yapıların Selçuklular döneminde inşa edildiğini belirterek Ani’nin çok katmanlı tarihine dikkat çekti.

MİMARİ VE MÜHENDİSLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ ESER

Arpaçay Nehri üzerine kurulu köprünün, yaklaşık 30 metre açıklığa sahip tek kemerli yapısıyla döneminin ileri mühendislik örneklerinden biri olduğu ifade edildi.

Kitabesinin günümüze ulaşmaması nedeniyle kesin yapım tarihi bilinmese de mimari özelliklerinin, 11–12. yüzyıllara işaret ettiği değerlendiriliyor.

Köprü, 19. yüzyıldaki işgal döneminde zarar görerek yıkıldı ve günümüze yalnızca kalıntıları ulaşabildi.

RESTORASYONLA TURİZME YENİ KATKI BEKLENİYOR

Uzmanlara göre, köprünün yeniden ayağa kaldırılması yalnızca tarihi mirasın korunması açısından değil, aynı zamanda bölge turizmi için de önemli bir kazanım olacak.

Ani Ören Yeri’nin UNESCO statüsüyle birlikte uluslararası ziyaretçi ilgisinin artması, köprünün restore edilmesiyle daha da güçlenecek.

2026 KAZI PROGRAMINA DAHİL EDİLDİ

Bölgede yapılacak çalışmalar kapsamında köprü ve çevresinde arkeolojik kazılar da planlanıyor. Restorasyon sürecinin bilimsel kazılarla destekleneceği ve yapının özgün formuna sadık kalınarak yeniden inşa edileceği belirtildi.

Ani Köprüsü’nün restorasyonuyla birlikte, yüzyılların sessiz tanığı olan yapı yeniden iki ülkeyi birbirine bağlayan sembolik bir kültür mirası haline gelmeye hazırlanıyor.