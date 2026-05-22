Tarihi Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı çökme tehlikesiyle karşı karşıya

Aydın’ın önemli tarihi mirasları arasında yer alan Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı, yıllardır süren bakımsızlık nedeniyle adeta yok olma noktasına geldi. Nazilli’nin Esenköy Mahallesi sınırlarında bulunan yapılar, hem mimari değerleri hem de kültürel geçmişiyle dikkat çekerken, bugün ciddi bir çökme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) temsilcileri, bölgedeki tarihi yapıların her geçen yıl daha fazla zarar gördüğünü belirterek yetkililere acil müdahale çağrısı yaptı.

TARİHİ YAPILARDA HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Aydın’da ayakta kalabilmiş üç kuleden biri olarak bilinen Arpaz Kulesi, içinde barındırdığı konak, hamam, misafirhane ve atölyelerle birlikte geniş bir tarihi kompleks oluşturuyor.

Ancak yıllardır süren ilgisizlik nedeniyle duvarların döküldüğü, ahşap yapıların çürüdüğü ve taşların yerinden oynadığı gözlemleniyor. Bölgedeki uzmanlar, yapının artık taşıyıcı sisteminin zayıfladığını ve riskin giderek arttığını ifade ediyor.

DOĞASEVERLERDEN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada tarihi yapıların büyük bir tehlike altında olduğunu vurguladı. Sürücü, uzun yıllardır izledikleri yapının her geçen yıl daha da kötüleştiğini belirterek, acil güvenlik önlemleri alınması gerektiğini söyledi.

Sürücü, özellikle ziyaretçilerin kontrolsüz şekilde yapıya girmesinin büyük risk oluşturduğunu ifade ederek, “Ahşap zeminler çürümüş durumda, duvarlar taşıma gücünü kaybetmiş. Her an bir çökme yaşanabilir” dedi.

“ZİYARETÇİ GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEM ŞART”

Bölgedeki ekoturizm hareketliliğinin arttığını belirten Sürücü, ziyaretçilerin risklerin farkında olmadan yapı içine girdiğini ve bunun ciddi tehlike oluşturduğunu söyledi.

Yapı çevresinin güvenlik çitiyle çevrilmesi, uyarı tabelalarının yerleştirilmesi ve içeri girişlerin derhal engellenmesi gerektiğini vurguladı.

RESTORASYON ÇAĞRISI: “GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMALI”

Tarihi yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden Sürücü, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili kurumlara çağrıda bulundu.

Bölge için vakit kaybedilmeden koruma ve restorasyon projesi hazırlanması gerektiğini belirten Sürücü, aksi halde geri dönüşü olmayan bir kaybın yaşanabileceğini söyledi.

“DÜNYADAN ÖRNEKLER VAR AMA BİZ GEÇ KALIYORUZ”

Arpaz Kulesi’nin kontrollü turizm modeliyle değerlendirilebileceğini ifade eden Sürücü, dünyadaki benzer tarihi yapı örneklerine dikkat çekti.

İtalya’daki Pisa Kulesi gibi yapılarla kıyaslama yapan Sürücü, doğru planlama ile hem korunma hem de turizme kazandırma sürecinin birlikte yürütülebileceğini belirtti.

“FACİA YAŞANMADAN HAREKETE GEÇİLMELİ”

Yetkililere bir kez daha çağrıda bulunan doğaseverler, tarihi yapıların çökme riski nedeniyle tamamen kaybedilmeden önce acil müdahale edilmesini istedi.

Bölge halkı ise Arpaz Kulesi ve Beyler Konağı’nın yalnızca bir yapı değil, Aydın’ın kültürel hafızası olduğunu vurguluyor.