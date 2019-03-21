Tarihi Diyarbakır evleri turizme kazandırılıyor

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bazalt taştan yapılan, bir dönem kalabalık ailelerin yaşamını sürdürdüğü avlulu evler, devlet katkısıyla yöre mimarisine uygun restore ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sunduğu proje ve onarımın yanı sıra TOKİ'den de kredi desteği alan vatandaşlar, öz sermayelerini de katarak mülkiyeti kendilerine ait olan evlerini, yaşamla yeniden buluşturuyor.

TARİHİ YOLCULUĞA ÇIKARTIYOR

Turizmin canlandığı ilçede restorasyonu tamamlanan evler kafeterya, restoran olarak yerli ve yabancı turistleri ağırlarken konuklarını, tarihe yolculuğa çıkarıyor.

Evini devlet desteğiyle restore ederek işletmeye veren İbrahim Ezilmez, evinin restorasyondan önce çok kötü durumda olduğunu söyledi.

TURİZME KAZANDIRILACAK

Tescilli tarihi evini, TOKİ'den aldığı düşük faizli uzun vadeli 160 bin lira kredi katkısıyla yaklaşık 400 bin liraya restore ettiğini anlatan Ezilmez, evinin turizme kazandırılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.