Tarihi Garipçe Kalesi bakıma muhtaç

Garipçe Kalesi'nin adeta garip kaldığını gösteren manzara, havadan görüntülendi. Bir yanda Karadeniz bir yanda İstanbul Boğazı manzarasına sahip tarihi Garipçe Kalesi, bakımsızlık yüzünden içler acısı durumda.

KADERİNE TERK EDİLDİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan kale, kaderine terk edilmiş halde çöp dağlarına teslim oldu.





DÜŞMANA GEÇİT VERMEYEN KALE

Zamanında düşmana geçit vermeyen kale, şimdilerde ise çürümeye terk edildi. Bakımsızlık nedeniyle adeta yok olma tehdidiyle karşı karşıya olan kalenin son hali, havadan görüntülendi.

Çekilen görüntülerde kalenin; duvarlarına yazı yazıldığı, üstü otopark olarak kullanıldığı, duvarlarına bitişik gecekonduların yapıldığı görülüyor.





BAKIMSIZLIK İÇİNDE

Bakımsızlık nedeniyle güçlükle ayakta duran tarihi kaleye ziyarete gelen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Tarihi eserin akıbetinin ise ne olacağı bilinmiyor. Kalenin içinden çekilen görüntülerde, duvarların bakımsızlık nedeniyle çatladığı dikkatlerden kaçmıyor.





HAYVANLARA BARINAK OLDU

Evlenme teklifi yapmak için duvarlara sprey boya ile yazılar yazılmış. Kalenin içlerine doğru ise çöp dağları bulunuyor.

Osmanlı Padişahı III. Murad tarafından yaptırılan kalenin içinde, zaman zaman köylülere ait büyükbaş hayvanlar da otlatılıyor, alt kısmındaki topçu mevzileri ise viraneyi andırıyor.





OSMANLI DÖNEMİNDE YAPILDI

İstanbul Boğaz’ın Karadeniz’e açılan kısmına, Garipçe’de bulunan tarihi 'Garipçe kalesi' Sultan III. Murad döneminde yaptırıldı. 1757 yılında yapımına başlanan kale 1774’te tamamlandı.





TSK DA KULLANDI

Antik Çağ’da Lykion Limanı adı verilen koyun üstünde yer alan yapı, kaya zeminin üzerine inşa edilirken, bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanıldı. Kalenin dökülen bölümlerinin bir kısmı betonarme malzeme ile yenilenmiştir.



