Tarihi Garipçe Kalesi temizlendi

Sarıyer'de bulunan Garipçe Kalesi'nde yaşanan çevre felaketi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.
Sarıyer Belediyesi'nin olaya duyarsız kalması üzerine harekete geçen ekipler kaleyi baştan aşağı temizledi.
RESTORASYON İÇİN ONAY BEKLİYOR
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilen Garipçe Kalesi’nin restorasyon projesi onay beklediği ortaya çıktı.
TARİHİ GARİPÇE KALESİ BAKIMA MUHTAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN
ÇÖPLER TOPLAMA MERKEZİNE GÖNDERİLDİ
Sarıyer Belediyesi'ni duyarsız kalması üzerine İBB temizlik ekipleri sabahın erken saatlerinde tarihi kaleye geldi.
Osmanlı Padişahı III. Mustafa tarafından yaptırılan kalenin içinde ve dışında yapılan temizlik çalışmalarının ardından tarihi kale çöplerden arındırıldı.
Toplanan çöpler kamyonlara yüklenerek belediyenin çöp toplama merkezine götürüldü.