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Tarihi Gelibolu yarımadasında orman yangını

Çanakkale’de Tarihi Gelibolu yarımadasında dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

İHA | 11.08.2019 - 09:14..
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Tarihi Gelibolu yarımadasında orman yangını

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyüne yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıkta olan arazide neden çıktığı belirlenemeyen ufak çaplı yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

GECE BOYUNCA SÖNDÜRÜLEMEDİ

Alevler, itfaiye ekiplerinin karadan tüm müdahalelerine rağmen gece boyunca söndürülemedi. Bölgeye çevre illerden itfaiye ekipleri sevk edilirken, gece koşulları sebebiyle alevlere havadan müdahale edilemedi. Gece boyunca 20 araç, 72 arazöz ve 250 personelle aralıksız yürütülen söndürme çalışmalarına köylüler de katıldı.

Tarihi Gelibolu yarımadasında orman yangını


SABAH SAATLERİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da yangın haberinin duyulması ile bölgeye gelerek, gelişmeleri yakından takip etti ve ekiplerden bilgi aldı.

Tarihi Gelibolu yarımadasında orman yangını


Saatler süren söndürme çalışmalarının ardından Orman Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının sabah saatlerinde havadan da müdahale ile kontrol altına alındığı belirtildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Yangının bilançosu henüz açıklanmazken, çok sayıda yaban hayvanın öldüğü belirlendi. Öte yandan yangın bölgesi havadan görüntülendi.

Tarihi Gelibolu yarımadasında orman yangını

Tarihi Gelibolu yarımadasında orman yangını

Tarihi Gelibolu yarımadasında orman yangını

Tarihi Gelibolu yarımadasında orman yangını


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