Tarihi kent Safranbolu’ya yoğun ilgi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük’ün tarihi Safranbolu ilçesinde bulunan turizm tesisleri, Kurban Bayramı tatilinde büyük oranda doldu.

Açık hava müzesini andıran ilçede yaklaşık 5 bin yatak kapasitesi bulunan otel, han ve konakların rezervasyon oranı, şimdiden yüzde 80’e ulaştı.

Kurban Bayramı tatili boyunca Safranbolu’yu binlerce günübirlik tatilcinin de ziyaret etmesi bekleniyor.

YÜZDE 100 DOLULUK BEKLENİYOR

Turizmcilerin yüzünün güleceği bir bayram olacağını belirten Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, “Tatilin 9 güne uzaması turizmciler için olduğu gibi Safranbolu için de büyük bir avantaj. Öncesinde 19 Mayıs tatili de vardı. Safranbolu’da zaten ilkbahar yüksek sezondur.

Bayramın da denk gelişiyle şu anda yüzde 75-80’e varan rezervasyonlarımız var. Bayram dönemini yüzde 100 dolulukla geçireceğimizi düşünüyoruz. Yine aynı şekilde Kurban Bayramı’nda hemşehrilerimizin çoğu memlekette olurlar.

Öyle de bir yerli hareketi olacağını düşünüyorum. Yoğun, güzel, keyifli bir bayram geçireceğimizi umuyorum. Turizmcilerin yüzünün güleceği bir bayram olacağını düşünüyorum.

Safranbolu, sadece evleri dışarıdan gördüğümüzde anladığımız şey değil. Bu evlerin içinde yaşam tarzı kültürü, nezaketi ve zarafeti barındıran bir şehir. Hikayesini anlayarak konukların gezmesini dilerim.” diye konuştu.