taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.42795
Euro
6.14565
Altın
1284.96
Borsa
103452.85
Gram Altın
224.426

Tarihi Öşvank Kilisesi turizme kazandırılacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Öşvank Kilisesi'nde özel bir çalışma başlatacağız ve onarımını gerçekleştirip burayı turizme kazandıracağız." dedi.

AA | 07.03.2019 - 09:04..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Restorasyonu süren tarihi Öşvank Kilisesi'ni gezen Erzurum Valisi Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yapının Türkiye için önemli kazanım olduğunu söyledi.

"TURİZME KAZANDIRACAĞIZ"

Memiş, kilisedeki onarım çalışmalarına değinerek, "Burası muhteşem bir bina, 1050 yılık tarihi olan Gürcülerden kalma bir eser ve onların tabiriyle adeta külliye, açıkçası çok etkilendim. Buradan müthiş bir turizm geliri elde edilebilir ve çok ciddi anlamda istihdam sağlayabiliriz. Buraya harcanan para boşa gitmez çünkü çok önemli eser. Öşvank Kilisesi'nde özel bir çalışma başlatacağız ve onarımını gerçekleştirip burayı turizme kazandıracağız." dedi.

Tarihi Öşvank Kilisesi turizme kazandırılacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
M.United zoru başardı çeyrek finale yükseldi

M.United zoru başardı çeyrek finale yükseldi

12
Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

31
Çamlıca Camii'nde ilk ezan

Çamlıca Camii'nde ilk ezan

128
ABD yeni teklifle masada

ABD yeni teklifle masada

70
Acun Ilıcalı Şeyma'ya yeni ev alacak

Acun Ilıcalı Şeyma'ya yeni ev alacak

39
Nijeryalı kadınlar Rusya'da fuhuş bataklığına düştü

Nijeryalı kadınlar Rusya'da fuhuş bataklığına düştü

12
120 ile giden Tesla'da uyudu

120 ile giden Tesla'da uyudu

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir