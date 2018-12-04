Tarihi robotların maketi üretildiği yerde sergilenecek

1 Diagne: 3 büyüklerde oynamak isterim Süper Lig'de 14 haftada attığı 16 golle dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa'nın forveti Diagne, 3 büyük takıma açık kapı bıraktı.

2 Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

3 Müslümanların tarihi değiştiren icatları İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Independent Müslüman mucitlerin Avrupa'yı ve dünyayı nasıl değiştirdiğini anlatan bir liste hazırladı.

4 Bursa'daki çirkin konutlar yıkılacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktal, şehirde kentsel dönüşüm projesinin kimseyi mağdur etmeden çözeceğini söyledi.

5 Çocuklarla "Çikolata Ülkesi"ne yolculuk Ailelerin en zorlandığı konulardan biri de çocuklarını sağlıklı beslenme konusunda eğitmek, işte bu kitap çocuğunuza sağlıklı beslenmenin önemini çok tatlı bir dille anlatıyor.

6 Tarihi Yarımada korumaya alınacak Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'daki Tarihi Yarımada'nın korunması için envanter uygulamasına başladı. Bu nedenle imar planları yeniden inceleniyor.