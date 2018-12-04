taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3077
Euro
6.0588
Altın
1239.33
Borsa
95529.72
Gram Altın
211.715

Tarihi robotların maketi üretildiği yerde sergilenecek

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki 5 bin yıllık Amida Höyük'teki kazıda ünlü İslam alimi El Cezeri'nin bilimsel çalışmalarını yürüttüğü eyvan ile çinili havuz kısmen yeniden ortaya çıkarıldı.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 13:02..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Ünlü İslam alimi El Cezeri'nin yaptığı robotların maketi, Diyarbakır'da sergilenecek.

KAZI ÇALIŞMALARI SONA ERDİ

Diyarbakır'ın kalbi olarak nitelendirilen Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Artukluların da arasında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Sur ilçesindeki 5 bin yıllık Amida Höyük'te Dicle Üniversitesi (DÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında başlatılan kazı çalışmasının bu yılki bölümü tamamlandı.

ROBOTLARIN MAKETİ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Kazıda ünlü İslam alimi El Cezeri'nin bilimsel çalışmalarını yürüttüğü eyvan ile çinili havuz kısmen yeniden ortaya çıkarıldı. Kazılar tamamlandıktan sonra El Cezeri'nin bu alanda ürettiği 50 robotun maketi alanda sergilenecek.

Tarihi robotların maketi üretildiği yerde sergilenecek

Tarihi robotların maketi üretildiği yerde sergilenecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar

Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar

80
İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

82
CHP'nin İstanbul adayı

CHP'nin İstanbul adayı

49
Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

14
Fransız hükümetinden geri adım

Fransız hükümetinden geri adım

208
CHP'nin gizli İstanbul toplantısı deşifre oldu

CHP'nin gizli İstanbul toplantısı deşifre oldu

70
Bahreyn Kralı, Putin'in limuzininden istedi

Bahreyn Kralı, Putin'in limuzininden istedi

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir