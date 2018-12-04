Tarihi robotların maketi üretildiği yerde sergilenecek

Ünlü İslam alimi El Cezeri'nin yaptığı robotların maketi, Diyarbakır'da sergilenecek.
KAZI ÇALIŞMALARI SONA ERDİ
Diyarbakır'ın kalbi olarak nitelendirilen Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Artukluların da arasında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Sur ilçesindeki 5 bin yıllık Amida Höyük'te Dicle Üniversitesi (DÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız başkanlığında başlatılan kazı çalışmasının bu yılki bölümü tamamlandı.
ROBOTLARIN MAKETİ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK
Kazıda ünlü İslam alimi El Cezeri'nin bilimsel çalışmalarını yürüttüğü eyvan ile çinili havuz kısmen yeniden ortaya çıkarıldı. Kazılar tamamlandıktan sonra El Cezeri'nin bu alanda ürettiği 50 robotun maketi alanda sergilenecek.