Tarihin dönüm noktası koruma altında: Büyük İskender'in Granikos Savaş Alanı tescillendi

Dünya tarihinin seyrini değiştiren askeri mücadelelerden biri olarak kabul edilen Granikos Savaşı'nın yaşandığı alan, artık resmi olarak koruma altında. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Çanakkale'nin Biga ilçesi sınırlarında bulunan ve Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı kabul edilen Granikos Savaş Alanı, "tarihi sit alanı" olarak tescillendi.

Karar, yalnızca Türkiye'nin kültürel mirasının korunması açısından değil, dünya tarihine yön veren önemli bir savaş alanının gelecek nesillere aktarılması bakımından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BAKAN ERSOY: DÜNYA TARİHİNİN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği alanın tarihi sit olarak tescillendiğini duyurdu.

Ersoy, dünya tarihinin akışını değiştiren savaşlardan biri olarak kabul edilen Granikos Muharebesi'nin yaşandığı bölgenin artık resmi koruma statüsüne kavuştuğunu belirterek, bu kararın hem tarih bilimine hem de kültür turizmine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

BÜYÜK İSKENDER'İN ASYA SEFERİNİN BAŞLANGIÇ NOKTASI

Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından MÖ 334 yılında Pers kuvvetlerine karşı kazanılan Granikos Zaferi, askeri tarih açısından kritik dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Bu savaş, Büyük İskender'in Anadolu'daki ilerleyişinin önünü açarken aynı zamanda Pers İmparatorluğu'na karşı yürüttüğü büyük fetih hareketinin ilk ve en önemli başarılarından biri olarak tarihe geçti. Tarihçiler tarafından, Doğu ile Batı arasındaki güç dengelerini değiştiren gelişmelerin başlangıcı olarak değerlendirilen savaş, dünya askeri tarihi açısından da özel bir konuma sahip bulunuyor.

BİLİMSEL VERİLER VE ARKEOLOJİK BULGULAR ESAS ALINDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga bölgesinde gerçekleştirilen yüzey araştırmaları, antik dönem kaynakları ve arkeolojik bulgular ayrıntılı şekilde incelendi.

Uzman ekipler tarafından elde edilen bilimsel veriler doğrultusunda, savaşın gerçekleştiği kabul edilen alanın tarihi ve kültürel değeri tescillendi. Yapılan değerlendirmeler sonrasında bölgenin korunması yönünde karar alınarak resmi sit statüsü verildi.

DÜNYA TARİHİNİN EN KRİTİK SAVAŞ ALANLARINDAN BİRİ

Araştırmacılar tarafından Granikos Savaş Alanı, yalnızca Anadolu tarihi açısından değil, dünya tarihinin en önemli askeri miras alanlarından biri olarak gösteriliyor.

Pers İmparatorluğu ile Makedon orduları arasında gerçekleşen savaşın sonuçları, dönemin siyasi haritasını önemli ölçüde değiştirmiş, Büyük İskender'in kısa süre içerisinde Anadolu'nun büyük bölümünü kontrol altına almasının yolunu açmıştı.

Bu yönüyle bölge, tarih, arkeoloji ve kültürel miras çalışmaları açısından uluslararası öneme sahip alanlar arasında yer alıyor.

KÜLTÜR TURİZMİNE YENİ BİR DESTİNASYON KAZANDIRILACAK

Koruma kararının ardından bölgenin kültür turizmine daha etkin şekilde kazandırılması hedefleniyor. Yetkililer, Granikos Savaş Alanı'nın kültür rotaları içerisinde daha görünür hale getirilmesi ve ziyaretçi potansiyelinin artırılması için yeni projelerin hayata geçirilmesinin planlandığını belirtiyor.

Önümüzdeki süreçte yapılacak çevre düzenlemeleri, bilgilendirme alanları ve tanıtım çalışmalarıyla birlikte bölgenin yerli ve yabancı ziyaretçilere açılması öngörülüyor.

ÇANAKKALE'NİN TARİHİ MİRASINA YENİ DEĞER

Tarihi sit statüsüyle birlikte Granikos Savaş Alanı, Çanakkale'nin zengin kültürel mirasına eklenen yeni bir koruma alanı oldu. Uzmanlar, alınan kararın yalnızca geçmişi korumaya yönelik olmadığını, aynı zamanda bölgenin kültürel kimliğinin güçlendirilmesi ve tarih bilincinin yaygınlaştırılması açısından da önemli bir kazanım olduğunu vurguluyor.

Dünya tarihinin en önemli askeri karşılaşmalarından birine ev sahipliği yaptığı kabul edilen Granikos Savaş Alanı'nın korunmasıyla birlikte, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine ışık tutan bir miras daha güvence altına alınmış oldu.