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Tarihin en uzun direkt uçuşu yapıldı

Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas’ın Londra’dan Sidney’e gerçekleştirdiği uçuş, 19 saat 19 dakika sürerek tarihteki 'en uzun direkt uçuş' unvanına sahip oldu.

İHA | 16.11.2019 - 15:21..
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Avustralya Hava Yolları Qantas, tarihteki en uzun direkt uçuşu gerçekleştirdi.

Londra’dan havalanan uçak, yakıt ikmali yapmadan İngiltere, Hollanda, Almanya, Polonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Çin, Filipinler, Endonezya ve Avustralya'nın da arasında bulunduğu 11 ülkenin hava sahasından geçerek 19 saat 19 dakika sonra Sidney’e ulaştı.

Tarihin en uzun direkt uçuşu yapıldı

1 SAAT 45 DAKİKALIK YAKITI DAHA KALDI

Uçağın, piste indikten sonra 1 saat 45 dakika daha uçmasını sağlayacak yakıtının bulunduğu belirtildi. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yeni Boeing 787 Dreamliner, Londra’daki Heathrow Havaalanı'ndan ayrıldıktan 19 saat 19 dakika sonra yerel saatle 12.28’de Sidney'e indi.” ifadeleri kullanıldı.

Tarihin en uzun direkt uçuşu yapıldı

"İLK KEZ GÜN DOĞUMUNU GÖRDÜK"

Tarihin en uzun uçuşunda yer alan Qantas Hava Yolları Genel Müdürü Alan Joyce, “İki kez gün doğumu gördük.” dedi.

İLK UÇUŞ 19 SAAT 16 DAKİKA SÜRMÜŞTÜ

Qantas tarafından uzun mesafeli deneysel uçuşlar, daha önce bir kez gerçekleştirilmişti. Mürettebat üyeleri ve yolcuların sağlık durumunun incelendiği deneysel uçuşların ilki, New York'tan Sidney'e ekim ayında gerçekleştirilmiş ve 19 saat 16 dakika sürmüştü.

Tarihin en uzun direkt uçuşu yapıldı

ÜÇÜNCÜ BİR UÇUŞ DAHA YAPILACAK

Avustralyalı hava yolu şirketi, aralık ayında New York'tan Sidney'e üçüncü bir uçuş daha yapmayı planlıyor. Deneme uçuşlarına devam eden Qantas Hava Yolları, uçuş boyunca yolcuların ve mürettebatın uyku düzenlerini, içecek ve yiyecek tüketimini, aydınlatma ve fiziksel hareket imkanlarını test ediyor.

Tarihin en uzun direkt uçuşu yapıldı

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