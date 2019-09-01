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#tarih'in eylül sayısı çıktı

Türkiye'nin en çok okunan tarih dergisi olan #tarih'in eylül sayısı yayımlandı.

Özel Haber | 01.09.2019 - 17:28..
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Aylık popüler tarih dergisi #tarih yeni sayısıyla okuyucularıyla buluştu.

Dergi, her ay farklı konu başlıklarıyla okuyucularının karşısına çıkıyor.

Gazeteci yazar Candaş Tolga Işık'ın imtiyaz sahibi olduğu, edebiyat ve mizah dergisi Kafa'nın bünyesinde çıkan #tarih, Türkiye'de dergiciliğin önemli ayaklarından birini oluşturuyor.

KADIN CİNAYETLERİ

Dergi, bu ay son dönemde Türkiye'de gündemin ortasına oturan kadın cinayetleri için dosya hazırladı.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Kırıkkale'de boşandığı kocası tarafından öldürülen Emine Bulut, cinayeti Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

#tarih, öldürülen Emine Bulut'un dudaklarından son olarak dökülen "Ölmek istemiyorum" sözlerini kapağına taşıdı.

Türkiye ve dünyada kadına yönelik şiddet, erkek baskısına karşı kadınların mücadelesi, son 15 yılın infial yaratan kadın cinayetleri, vur diyen atalar, öldüren torunlar, kağıt üzerinde kalan İstanbul Sözleşmesi ve daha pek çok konu başlıklarıyla okuyucularını bekliyor.

#tarih'in eylül sayısı çıktı

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