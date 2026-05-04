Tarihte ilk! Kuzey Koreli kadın futbol takımı, Güney Kore'de maça çıkacak
Kuzey Kore takımı Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü, Güney Koreli Suwon ekibiyle Seul'de karşılaşacak. Bu müsabaka, bir Kuzey Kore kadın futbol kulübünün Güney Kore'de sahaya çıkacağı ilk maç olarak kayıtlara geçecek.
Kuzey Koreli Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü, Seul'de düzenlenecek bölgesel turnuva kapsamında ilk kez Güney Kore topraklarında forma giyecek.
Yonhap ajansının haberine göre, Kore Futbol Federasyonu, Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü ile Güney Koreli Suwon takımının 20 Mayıs'ta yerel saatle 19.00'da, Seul'ün güneyindeki Suwon Stadyumu'nda karşı karşıya geleceğini duyurdu.
TARİHE GEÇECEK MAÇ
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finali çerçevesinde oynanacak karşılaşma, bir Kuzey Kore kadın futbol kulübünün Güney Kore'de sahaya çıkacağı ilk maç olarak kayıtlara geçecek.
