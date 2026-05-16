Tarık Çetin, 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Süper Lig'de 2025-2026 sezonun son maçına Eyüpspor karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, altyapıdan yetişen kaleci Tarık Çetin ile yola devam dedi.

Fenerbahçe Kulübü, Tarık'ın sözleşmesinin 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

"NİCE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kalecimiz Tarık Çetin 3 Yıl Daha Fenerbahçemizde!



Fenerbahçe SK Futbol Akademimizde yetişen ve geçtiğimiz sezon Futbol A Takımımıza transfer edilen Tarık Çetin’in sözleşmesi, 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır.



Tarık Çetin’e çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü”

TÖRENE KATILANLAR

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ile Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de törende hazır bulundu.

BU SEZON 4 KEZ KALEYİ KORUDU

29 yaşındaki kaleci bu sezon Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda da 1'er kez kaleyi korudu.