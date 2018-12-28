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Tarık Ünlüoğlu iyileşti

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerlerinde sorun olduğu gerekçesiyle tedavi altına alınmıştı.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 10:02..
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Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Tarık Ünlüoğlu’ndan sevindirici haber geldi.

"KEYFİM YERİNDE"

Ünlüoğlu her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Yılbaşında dostlarıyla Kıbrıs’a gideceklerini söyleyen oyuncu, hastalığıyla ilgili son durumu da anlattı: “Ocak ayından sonra son tetkikler yapılacak. Ama gayet sağlıklıyım ve keyfim yerinde. Bir sorun yok.”

Tarık Ünlüoğlu iyileşti

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Gülenay Kalkan ise, şöyle konuştu: “Çok erken teşhis konulmuştu. Bu tür olaylarda motivasyon ve neşe çok önemli. Tarık’ta da hepsi var. Onun neşesi asla eksilmez ve çok mutlu. Allah her hastaya şifa versin. Tarık atlattı çok şükür” dedi.

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