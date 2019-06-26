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Tarım arazileri yanarken teröristler halay çekti

Teröristlerin 3'te 1'ini işgal altında tuttuğu Suriye'de tarım arazisi alev alev yanarken örgüt üyeleri halay çekerek eşlik etti.

İHA | 26.06.2019 - 15:59..
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Tarım arazileri yanarken teröristler halay çekti

YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin 3'te 1'ini işgalinde tutuyor. Teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de alev alan tarım arazilerinin yanında halay çekerken görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde de YPG/PKK'lı teröristler, işgal altında tuttukları Rakka'nın kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinin Ayn el-Arus köyü yakınlarında tarım arazilerini yakmışlardı.

HALK ARAZİ NÖBETİNDE

YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgali altındaki bölgelerde Araplara ait tarım arazilerini ateşe veriyor. Halk, Haseke'de de aynı uygulamayı başlatan örgüte karşı arazilerde nöbet tutuyor.

50 BİN DÖNÜMLÜK ARAZİ KÜL OLMUŞTU

YPG/PKK'lı teröristlerin çıkardığı yangında şu ana kadar Araplara ait 20 bin dönüm alanın kül olmuştu. Yangınlardan yaklaşık 50 bin dönümlük arazi etkilenirken, Kahtaniye'de çıkan yangının, petrol arıtma tesislerine doğru ilerlemesi paniğe sebep olmuştu.

Terör örgütünün son 1 ayda Rakka, Deyrizor, Haseke, Kamışlı ve Rasulayn’da çıkardığı yangınlarda Arap ailelere ait 54 bin dönüm buğday ekili alan yanmıştı.

Tarım arazileri yanarken teröristler halay çekti

Tarım arazileri yanarken teröristler halay çekti

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