Tarım emtialarında ABD-Çin anlaşması etkili oldu

Çin'in ABD'den tarım ürünü alımlarını artırabileceğine ilişkin açıklamalar, hafta içinde tahıl fiyatlarını destekledi.

Ancak söz konusu alımların hangi ürünlerde, hangi takvimle ve ne ölçüde gerçekleşeceğine ilişkin belirsizlikler, piyasalarda temkinli seyri beraberinde getirdi.

BUĞDAY FİYATLARI

Buğday fiyatlarında ABD'de üretim koşullarına ilişkin endişeler ve arz görünümündeki zayıflama beklentileri etkili oldu.

Mısır ve soya fasulyesinde Çin talebine ilişkin beklentiler fiyatları desteklerken küresel arz görünümü ve Güney Amerika kaynaklı rekabet yükselişi sınırlayan unsurlar oldu.

Pirinçte arz tarafındaki daralma beklentileri ve Asya'daki üretim maliyetlerine ilişkin endişeler fiyatları yukarı yönlü destekledi.

PİRİNÇ, BUĞDAY, MISIR VE SOYA FASULYESİ

Bu gelişmelerle birlikte Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar pirinçte yüzde 3,3, buğdayda yüzde 1,8, mısırda yüzde 1,8 ve soya fasulyesinde yüzde 1,7 arttı.

ABD'de Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar kahvede yüzde 1,7 artarken pamukta yüzde 4,1 ve şekerde yüzde 0,8 düşüş görüldü.

KAKAO

Kakaonun ton başına fiyatı da haftayı yüzde 4,6 düşüşle tamamladı.