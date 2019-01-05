Tarım-İş’in Ukrayna gezisi açıklaması

Tarım-İş Sendikası Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde "Ukrayna gezisi" kararı almış, "19. Dönem 7. Olağan Başkanlar Kurulu toplantısı" adı altında alınan karar sonrası harcanan binlerce lira, eleştirilere neden olmuştu.

Eleştirilerin ardından konuşan Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, daha çok, üyesi oldukları uluslararası organizasyonların toplantıları için yurt dışına çıkıldığını savunarak, “Ukrayna’ya gidildi mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"ÇOK ÇALIŞMIŞ, YORULMUŞLARDI"

"Arkadaşların sıkıntıları vardı. Yetkiyle, örgütlenmeyle ilgili. Çok çalışmışlardı ve yorulmuşlardı. Bu geziye ben gitmedim, arkadaşları gönderdim."

Polat, sendikanın mali durumunun da iyi olduğunu dile getirdi.

NE OLMUŞTU

Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat, genel sekreter Receb Kocapiçak ile genel mali sekreter İbrahim Özkeskin tarafından imzalanan karar metninde "02-06 Kasım 2018 tarihleri arasında Ukrayna’nın Kiev kentinde toplantı yapılmasına karar verildiği" duyurdu.

KONAKLAMA, ULAŞIM, YEMEK BEDAVA

Kararda "Başkanlar Kurulu Toplantısına katılacakların konaklama, ulaşım ve yeme-içme masrafları ile toplantıya ilişkin masrafların karşılanmasına, yurt dışı harcırahlarının yarım harcırah olarak ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir." ifadelerine de yer verildi.

BEŞ YILDIZLI OTELDE AĞIRLANDILAR

SALTUR tarafından Tarım-İş’e hazırlanan programa göre, beş yıldızlı Fairmont Hotel’de kalınacaktı. Gezi ücreti ise, tek kişilik odalarda, kişi başına 1100 euro, iki kişilik odalarda 950 euro idi.

Bu ücrete, Ukrayna Havayolları ile Ankara/Kiev/Ankara gidiş-dönüş uçak bileti, havalimanı vergileri, otelde dört gece kahvaltı dahil konaklama, dört öğle ve dört akşam yemeği, havalimanı/otel, otel/havalimanı transferleri, Kiev panoramik şehir turu, Kievo-Peçerskaya Lavra ve Savaş Müze Kompleksi Turu, seyahat-sağlık sigortası, yurt dışı çıkış harcı ve rehberlik hizmetleri dahil.

28 BİN 500 DOLAR ÖDENDİ

Bu geziye katılan 19 kişiye, yarım harcırah olarak toplam 28 bin 500 dolar ödendi. Diğer tüm giderler sendika tarafından üstlenildi.

Tarım-İş Genel Başkanı İlhami Polat, kararda kendisinin de bulunmasına karşın, bu sefere katılamadı. Ancak birkaç gün sonra da, Kiev yerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitmeyi tercih etti.

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