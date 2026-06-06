Tarkan, Ankara'da konser verdi

Tarkan, dün Ankara'da konser verdi.

Tarkan Tevetoğlu, dün akşam Ankara'da hayranlarıyla buluştu.

Ücretsiz konser veren Tarkan'ın keyifli anları dikkat çekerken, konser alanı da doldu taştı.

Koç Holding'in 100. yıl kutlamaları kapsamında organize edilen ücretsiz konserde sahne alan ünlü sanatçı, Başkent Millet Bahçesi'nde sevenlerinin karşısına çıktı.

SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserin açılışını "Ölürüm Sana" şarkısıyla yapan sanatçı, konserde "Dudu", "Sevdanın Son Vuruşu", "Tut Elimden" ve "Oynama Şıkıdım"ın da aralarında bulunduğu birçok eserini seslendirdi.

Tarkan, 100. yılını kutladığı Koç Holding'e, kendisini Başkentlilerle bir araya getirdiği için teşekkür etti.

"HAYALİMİZ GERÇEKLEŞTİ"

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konserde her yaştan Başkentli, yağışlı havaya rağmen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Dinleyicilerden Ramazan Öztürk, "Tarkan'ı çok seviyoruz ve uzun bir aradan sonra halk konserinde olduğu için ona teşekkür ediyorum." dedi.

Konsere eşiyle gelen Havva Kamışlı, "Koç'a bize bu deneyimi yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz. Hayalimizi gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

"YAĞMA BE YAĞMUR"

Konser yağmur altında devam ederken, sahnenin yerlerinin kayganlığından bahseden Tarkan, “Tuhaf yürürsem şaşırmayın. Tarkan'ın hareketlerine ne olmuş demeyin. Ya yağma be yağmur, yağma gözünü seveyim." ifadelerini kullandı.