Tarkan, Ankara'daki konserinde ezan için sahneye ara verdi

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Tarkan, Ankara'da hayranlarıyla buluştu.

Ücretsiz konser veren Tarkan'ın keyifli anları dikkat çekerken, konser alanı da doldu taştı.

Koç Holding'in 100. yıl kutlamaları kapsamında organize edilen ücretsiz konserde sahne alan ünlü sanatçı, Başkent Millet Bahçesi'nde sevenlerinin karşısına çıktı.

TARKAN'DAN EZAN HASSASİYETİ

Megastar, konser sırasında, ezan vakti girdiğinde müziği durdurarak sahneye bir ara verdi.

Binlerce hayranının katıldığı etkinlikte sanatçı, ezanın okunmasını bekledi.

"EZAN BİTSİN SONRA DEVAM EDELİM"

Konser sırasında Tarkan, şarkıya geçmeden önce mikrofonu eline alarak seyircilere şu sözleri söyledi:

"Şarkıya niye geçmiyorum biliyor musunuz? Galiba ezan okunacak şimdi de... Bir ara verelim, ezanı dinleyelim, bitsin sonra devam edelim mi?"

EZANIN ARDINDAN SAHNESİNE DEVAM ETTİ

Ardından sahneyi kısa süreliğine durduran Tarkan, ezanın ardından konserine kaldığı yerden devam etti.

Bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük beğeni topladı.