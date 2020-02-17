Tarkan eşiyle Monaco'da

Konser için Monaco'ya giden TarkanTevetoğlu, sahne öncesi eşiyle Monaco sokaklarını gezdi. Hem konser verip hem de eşi ile tatil yapan Tarkan, romantik pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Uzun zamandır birlikte paylaşım yapmayan çiftin Monaco pozları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

3 ÇOCUK İSTİYORLAR

Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, Temmuz 2018'de ilk kızları Liya'yı kucaklarına almıştı. "Çocukları çok seviyoruz, ikinci kez bu heyecanı yaşamak fikri artık uzak değil" diyen çiftten Pınar Tevetoğlu'nun geçtiğimiz aylarda hamile olduğu iddia edilmişti. Liya adında bir kızları olan çiftin bu kez bir oğulları olacağı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili ünlü çiftten bir açıklama gelmedi.

Megastar, Pınar Hanım ile evlenmeden önce "Sonunda evleniyorsunuz" sorusuna yönelten magazin muhabirlerine, "Bizim Pınar'la tam üç çocuğumuz olacak" demişti.