Tarkan İngiltere'de ev baktığı iddialarını yalanladı

İstanbul ve Almanya'da evi olan Megastar Tarkan'ın İngiltere'de Prens Harry'nin sarayının olduğu bölgede ev baktığı iddia edilmişti. Alman basınında yer alan habere göre; 46 yaşındaki sanatçının almayı düşündüğü 5 odalı evin fiyatının ise 7 milyon 250 bin sterlin (54 milyon TL) olduğu belirtilmişti.

"EV ALMADIM"

Tarkan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Basında yer alan haberlerin fotoğrafını paylaşan Tarkan, 'Birkaç gündür yazılı basın ve sosyal medyada Londra'da ev aldığım yönünde çıkan haberler asılsızdır' dedi.

Tarkan'ın ev baktığı iddia edilen Kensington'da başta David Beckham olmak üzere birçok yıldızın evi bulunuyor.