taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7735
Euro
6.3217
Altın
1531.19
Borsa
98838.84
Gram Altın
284.126

Tarkan kampta

Tarkan, 20-27 Eylül tarihleri arasında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği 6 konser öncesi kampa girdi.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 10:58..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Megastar Tarkan, son günlerde ünlüler arasında moda olan ketojenik diyeti uyguluyor.

15 GÜNDE 3,5 KİLO GİTTİ

15 günde 3,5 kilo veren pop yıldızı, diyetin şartlarına harfiyen uyuyor. Karbonhidrat, şeker ve undan uzak duruyor. Sebze, protein ve faydalı yağları tüketiyor.

MASAJ ŞART

Vücuttaki ödemden kurtulmak için günaşırı masaj yaptıran Tarkan; birer saat yürüyor, yüzüyor ve yoga yapıyor. Hedefi 6 kilo daha zayıflayıp 60'a inebilmek olan Tarkan, bu diyeti 3-4 ay kadar uyguladıktan sonra bırakacak.

Tarkan kampta

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

228
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

215
Rusların tatil tercihi Türkiye

Rusların tatil tercihi Türkiye

84
Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

66
Belçika’daki Türk düğününde havaya ateş açıldı

Belçika’daki Türk düğününde havaya ateş açıldı

246
Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

31
Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

Düğün konvoyunda drifte ceza yağdı

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir