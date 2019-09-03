Tarkan kampta

Megastar Tarkan, son günlerde ünlüler arasında moda olan ketojenik diyeti uyguluyor.

15 GÜNDE 3,5 KİLO GİTTİ

15 günde 3,5 kilo veren pop yıldızı, diyetin şartlarına harfiyen uyuyor. Karbonhidrat, şeker ve undan uzak duruyor. Sebze, protein ve faydalı yağları tüketiyor.

MASAJ ŞART

Vücuttaki ödemden kurtulmak için günaşırı masaj yaptıran Tarkan; birer saat yürüyor, yüzüyor ve yoga yapıyor. Hedefi 6 kilo daha zayıflayıp 60'a inebilmek olan Tarkan, bu diyeti 3-4 ay kadar uyguladıktan sonra bırakacak.