Tarkan, karantinaya Köln’de girdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından çok sayıda ünlü isim de korkar oldu. Peş peşe hastalık haberleri gelirken, Tarkan bu konuda tedbirli davrandı.

DOĞDUĞU YERE GİTTİ

Mega Star, koronavirüs salgını bu denli yayılmadan önce ailesini de alıp, doğduğu kasaba olan Alzey’deki evine yerleşti.

Kalabalıktan uzaklaşmak isteyen Tarkan, doğa içindeki evinde kendisini ve ailesini karantinaya aldı.

EVDEN ÇIKMIYOR

Şimdilerde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila’yla evinde vakit geçiren şarkıcı, salgına yakalanmamak için dışarıya adımını atmıyor.