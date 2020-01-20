taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8955
Euro
6.5424
Altın
1559.38
Borsa
121474.75
Gram Altın
295.703
Bitcoin
51427.43

Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

Ünlü şarkıcı Tarkan, 10 yıl sonra 6 kardeşiyle ilk kez bir araya geldi.

Haber Merkezi | 20.01.2020 - 07:09..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Megastar Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, iyileşti. Bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Tevetoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Annesinin sağlığına kavuştuğunu sosyal medya hesabından duyuran Tarkan doktorlara teşekkür etti.

"6 KARDEŞ TEKRAR BİR ARADA"

10 yıl sonra kardeşleriyle bir araya geldiğini belirten ünlü şarkıcı paylaştığı bu fotoğrafın altına şu notu düştü;  "Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik. Bu vesileyle annemin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza sonsuz teşekkürler. Ayrıca katkısı, emeği olan tüm diğer doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da çok teşekkürler."

Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

İlginizi Çekebilir
Çağatay Ulusoy, askere gidiyor
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, asker tıraşı oldu.
Sıla ve Hazer Amani'nin yeni ev telaşı
Balayı için Roma'ya giden yeni evli çifti, döndüklerinde telaşlı günler bekliyor.
Ebru Şancı, hamile
İki kızı olan eski manken Ebru Şancı, 3. bebeğini bekliyor.
Fatih Ürek'in acı günü
Fatih Ürek'in ablası Sevgi Salgın hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

Berlin Konferansı'nın ardından Hafter ateşkesi ihlal etti

16
Kazara kendini vuran çoban yaşamını yitirdi

Kazara kendini vuran çoban yaşamını yitirdi

18
Roma deplasmanda Genoa'yı 3-1 mağlup etti

Roma deplasmanda Genoa'yı 3-1 mağlup etti

3
Aksaray'da kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

Aksaray'da kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

5
İstanbul'da otomobil önünde seyreden motosiklete çarptı

İstanbul'da otomobil önünde seyreden motosiklete çarptı

5
Çorum'da bir kişi tartıştığı şahsı tüfekle vurdu

Çorum'da bir kişi tartıştığı şahsı tüfekle vurdu

3
Elindeki tüfek ateş alan 16 yaşındaki genç öldü

Elindeki tüfek ateş alan 16 yaşındaki genç öldü

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir