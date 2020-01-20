Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

Megastar Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, iyileşti. Bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Tevetoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Annesinin sağlığına kavuştuğunu sosyal medya hesabından duyuran Tarkan doktorlara teşekkür etti.

"6 KARDEŞ TEKRAR BİR ARADA"

10 yıl sonra kardeşleriyle bir araya geldiğini belirten ünlü şarkıcı paylaştığı bu fotoğrafın altına şu notu düştü; "Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik. Bu vesileyle annemin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza sonsuz teşekkürler. Ayrıca katkısı, emeği olan tüm diğer doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da çok teşekkürler."