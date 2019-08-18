Kaz Dağları'nda devam eden madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan çevre mücadelesi sürüyor. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, çevre katliamına dikkat çekmek amacıyla bugün Kaz Dağları’nda konser verdi.

Altın madeni için ağaçların kesilmesine tepkili olanlardan biri de Tarkan'dı.

SÖZ-MÜZİK TARKAN'A AİT

Tarkan ve Boğaziçi Caz Korosu, Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamına tepki olarak yeni bir şarkı yayınladı. 'Uyan' isimli şarkı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Söz ve müziğin Tarkan'a ait olduğu şarkının düzenlemesi ise Gözbek'e ait.

Tarkan da şarkıyı sosyal medya hesabından "Bir olur geliriz üstesinden, her şey mümkün eğer inanırsan" mesajıyla paylaştı.

Tarkan Kaz Dağları için şarkı yaptı

KAZ DAĞLARI'NDA VİLLASI VAR

Durumun ironik tarafı tam da bu noktada kendini sergiliyor. Tarkan, 2010 yılında Kaz Dağları'ndan kendine villa satın aldı. Hatta o dönem yer alan haberlerde Tarkan'ın bu yatırımı, "Doğaya ve hayvanlara düşkünlüğü ile tanınan dünyaca ünlü şarkıcı, yeni evi için 400 bin euro ödedi. Yemyeşil ormanlarla çevrili, aynı zamanda deniz manzaralı villayı görür görmez almaya karar veren Tarkan, müzik çalışmalarından arta kalan zamanı burada değerlendirecek." ifadeleriyle haberleştirildi.