Tarkan, kendisiyle dalga geçti

Yaptığı şarkılar kadar, sosyal medyada yaptığı az sayıda paylaşımla da dikkatleri üzerine çeken Megastar Tarkan, şimdi de kendisiyle dalga geçti.

1 HAFTA ARAYLA İKİNCİ PAYLAŞIM

Geçtiğimiz hafta Coca-Cola'nın reklam filmine giderken bir video çeken, ancak videoda "Nereye gidiyorum, klip çekimine mi?" gibi ifadelerle gizemli bir hava yaratan Tarkan'ın bu hali sosyal medyada, birçok kullanıcı tarafından taklit edilmişti.

Tarkan'ın gizemli paylaşımı VİDEO

Tarkan, bu sabah paylaştığı videoda ise hem kendisiyle dalga geçti hem de yeni albümünden bir şarkı için klip çekimine gittiğini açıkladı.

Tarkan kendiyle dalga geçti VİDEO