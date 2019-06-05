Tarkan, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Şanlıurfa'dan yakınlarıyla bayramlaşmak için Adana'ya gelen aile, faciayı yaşadı. Ailenin bulunduğu otomobil, atık su kanalına uçtu. Kazada anne hayatını kaybetti, eşi ile 3 çocuğu yaralandı.

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Bisiklet üretimi araba üretimini geride bıraktı

Bisiklet, ekonomik, güvenli ve doğaya uygun sürdürülebilir ulaşım aracı olması nedeniyle Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında gündelik yaşamın vazgeçilmezi haline geldi.