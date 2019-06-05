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Tarkan, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Sosyal medyadan sevenlerine seslenen Tarkan'a bahçedeki horoz da eşlik edince olanlar oldu.

Haber Merkezi | 05.06.2019 - 15:24..
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Megastar Tarkan'ın, 'İyi bayramlar' mesajı, sosyal medyayı adeta salladı.

Tarkan, Instagram hesabından takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Megastarın paylaşımı kısa sürede 860 bin kişiye ulaştı.

HOROZLU KUTLAMA

Yayınladığı videoya "İyi bayramlar. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz daha nice güzel bayramlara." notunu düşen Tarkan'a o sırada bahçede bulunan horoz da eşlik etti.

Tarkan sevenlerinin Ramazan Bayramı'nı horozla kutladı İZLE

Kutlama esnasında horozun sesini duyan Tarkan, kısa süreli bir şok yaşasa da durumu toparladı.

Tarkan, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Tarkan, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Tarkan, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Tarkan, Ramazan Bayramı'nı kutladı

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