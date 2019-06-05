Tarkan, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Megastar Tarkan'ın, 'İyi bayramlar' mesajı, sosyal medyayı adeta salladı.
Tarkan, Instagram hesabından takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Megastarın paylaşımı kısa sürede 860 bin kişiye ulaştı.
HOROZLU KUTLAMA
Yayınladığı videoya "İyi bayramlar. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz daha nice güzel bayramlara." notunu düşen Tarkan'a o sırada bahçede bulunan horoz da eşlik etti.
Tarkan sevenlerinin Ramazan Bayramı'nı horozla kutladı İZLE
Kutlama esnasında horozun sesini duyan Tarkan, kısa süreli bir şok yaşasa da durumu toparladı.