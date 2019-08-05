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Tarkan'dan Kazdağları tepkisi

Kazdağları'na yapılmak istenen altın madeni hakkında tepki gösterenler arasında Tarkan da yer aldı.

Haber Merkezi | 05.08.2019 - 23:54..
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Tarkan'dan Kazdağları tepkisi

Türkiye’nin oksijen depolarından Kazdağları’na yapılmak istenilen altın madeni, tüm vatandaşların tepkisine neden oldu.

Birçok ünlü isim ağaç katliamına tepki gösterdi. Tepki gösteren isimler arasına Tarkan da katıldı.

Tarkan'dan Kazdağları tepkisi

"RANT UĞRUNA FEDA EDİLENLER..."

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Tarkan, şunları yazdı:
"Rant uğruna feda edilen Hasankeyf’ler, Allianoi’ler, Karadeniz’in dereleri, ormanları. Dikilen çirkin beton yığınları için kesilen binlerce yıllık zeytin ağaçları. Kurutulan göller, kirletilen, zehirlenen denizler, topraklar. Altın için feda edilen güzelim Kaz dağları ormanları.
Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle?
Dünyanın neredeyse her yerinde durum aynı. "

Tarkan'dan Kazdağları tepkisi

"HALKIN OYLARIYLA BAŞA GELİP O ÜLKENİN SAHBİ SANIYORLAR KENDİLERİNİ"

Tarkan yazısını şöyle sürdürdü:

"Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar?
Vatandaş kendi toprağını, doğasını savunmaya, korumaya kalktığında bir de vatandaşa ayar verip, kafa tutup, tehditler savuruyorlar.
Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin. Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık.
Bi elinizi kalbinize koyun da vicdanınıza kulak verin artık.
Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin artık."

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