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Tarkan'ın Açıkhava konseri biletleri 6 bin lira

Geçtiğimiz yıl Harbiye Açıkhava'da konser vermeyen Megastar'ın bu sene konser biletleri karaborsada 6 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Haber Merkezi | 15.08.2019 - 12:50..
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Tarkan'ın İstanbul Harbiye Açıkhava'da verdiği konserler her yıl merakla beklenir. Konserin bilet fiyatlarından, kaç gün süreceği, Tarkan'ın performansı günlerce konuşulur.

Megastar 2018 yılı yazında Harbiye Açıkhava'da konser vermeyerek hayranlarını üzmüştü. Bu yıl ise Tarkan 20, 21 ve 23 Eylül tarihlerinde sahne alacak.

3 SAATTE BİTTİ

Geçtiğimiz gün satışa çıkan Tarkan konseri biletleri 3 saatte tükendi.

Konserin normal bilet fiyatları ise şöyleydi;

Protokol 1000 TL
1. Kategori 450 TL
2. Kategori 400 TL
3. Kategori 300 TL
4. Kategori 275 TL
5. Kategori 220 TL
6. Kategori 190 TL
7. Kategori 165 TL
8. Kategori 140 TL
9. Kategori 110 TL
10. Kategori 75 TL

Tarkan'ın Açıkhava konseri biletleri 6 bin liraTarkan en son 2018 yılında Yolla albümüyle Açıkhava'da konserler vermişti.

KARABORSADA 500-6 BİN ARASI

Saatler içinde tükenen konserin biletleri ise karaborsa sistemi gibi satış yapan bir internet sitesinden sunuluyor.

Söz konusu sitede 3 gün sürecek konserler için istenen bilet fiyatları 448 liradan başlıyor. 6 bin 173 liraya kadar çıkıyor.

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