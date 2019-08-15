Tarkan'ın Açıkhava konseri biletleri 6 bin lira

Tarkan'ın İstanbul Harbiye Açıkhava'da verdiği konserler her yıl merakla beklenir. Konserin bilet fiyatlarından, kaç gün süreceği, Tarkan'ın performansı günlerce konuşulur.
Megastar 2018 yılı yazında Harbiye Açıkhava'da konser vermeyerek hayranlarını üzmüştü. Bu yıl ise Tarkan 20, 21 ve 23 Eylül tarihlerinde sahne alacak.
3 SAATTE BİTTİ
Geçtiğimiz gün satışa çıkan Tarkan konseri biletleri 3 saatte tükendi.
Konserin normal bilet fiyatları ise şöyleydi;
|Protokol
|1000 TL
|1. Kategori
|450 TL
|2. Kategori
|400 TL
|3. Kategori
|300 TL
|4. Kategori
|275 TL
|5. Kategori
|220 TL
|6. Kategori
|190 TL
|7. Kategori
|165 TL
|8. Kategori
|140 TL
|9. Kategori
|110 TL
|10. Kategori
|75 TL
Tarkan en son 2018 yılında Yolla albümüyle Açıkhava'da konserler vermişti.
KARABORSADA 500-6 BİN ARASI
Saatler içinde tükenen konserin biletleri ise karaborsa sistemi gibi satış yapan bir internet sitesinden sunuluyor.
Söz konusu sitede 3 gün sürecek konserler için istenen bilet fiyatları 448 liradan başlıyor. 6 bin 173 liraya kadar çıkıyor.