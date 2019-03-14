taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4695
Euro
6.19905
Altın
1302.405
Borsa
102298.21
Gram Altın
229.062

Tarlada kenevire büyük ilgi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kenevir üretimine tekrar başlayacağının müjdesini vermesinin ardından tarla talebi hızla arttı.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 08:56..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Tarlada kenevire büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından, tekstilden otomobil sektörüne geniş kullanım alanı bulunan kenevirin üretimine ilişkin, tarımsal politikalar yeniden şekillendiriliyor.

19 İLDE TALEP ARTIŞI

Karar çerçevesinde üreticisine önemli gelir bırakması beklenen kenevir sebebiyle Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta tarla talebinde artış dikkat çekiyor.

TARLA FİYATI 85 BİN LİRA

Türkiye’nin her yerinden talebin olduğu kenevir, üretimi yapılan illerde satışa sunulan tarlaların 85 bin lira civarında satılırken, dönüm fiyatının ise 5 bin liradan başlayıp 9 bin liraya kadar ulaşıyor.

1 DEKAR BİN 500 LİRA

3-4 yıl içinde geri dönüş sağlayan kenevirin tohum amaçlı üretildiğinde, 1 dekardan 50-60 kilogram kenevir elde edilirken, kilosu 25-30 liradan alıcı buluyor.

Endüstriyel kenevir yetiştiriciliğinde ise 1 dekardan ortalama bin 250- bin 500 lira arasında gelir elde ediliyor. Aynı alandaki masraf ise 800-850 lirayı buluyor.

2025 YILINDA 11 MİLYAR DOLAR

Öte yandan, 36 ülkede üretimi yapılan endüstriyel kenevirin 2017 yılında 4 milyar olan parasal büyüklüğünün, 2025 yılında 11 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Dünyanın en büyük kenevir üreticileri ise ABD, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Brezilya, Almanya, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor.

Kenevir; otomotiv, kozmetik, enerji, gıda, inşaat ve izolasyon gibi birçok sektörde geniş bir alanda ham madde olarak kullanılabiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

42
Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

11
ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

36
Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

59
Yunanistan'da ilk krematoryum açılıyor

Yunanistan'da ilk krematoryum açılıyor

22
ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

28
Ordu Valiliği roket ve füze uyarısı yaptı

Ordu Valiliği roket ve füze uyarısı yaptı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir