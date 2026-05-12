Tartışılan isimlerin başında geliyordu: Edson Alvarez'in yeni adresi netleşiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kiralık olarak kadrosuna kattığı Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez ile yollar ayrılıyor.

Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alarak bu durumu oyuncunun temsilcilerine iletti.

BONSERVİSİ ALINMAYACAK İSİMLERİN BAŞINDA

Sezon başı transfer döneminde orta sahaya direnç katması amacıyla transfer edilen Alvarez, İstanbul macerasında beklenen istikrarı yakalayamadı.

Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun yüksek maliyetli satın alma opsiyonunu devreye sokmama kararı aldı.

ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

Geleceği merak konusu olan 28 yaşındaki oyuncu için ayrılık haberiyle eş zamanlı olarak transfer iddiaları da netleşmeye başladı.

Meksika basınında yer alan haberlere göre; Ülkesine dönmeye sıcak bakan Alvarez, Liga MX ekiplerinden Tigres ile prensip anlaşmasına vardı.

Edson, bu sezon tüm kulvarlarda yalnızca 18 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.

AMELİYAT OLMASIYLA TARTIŞILMIŞTI

Öte yandan Alvarez'in ameliyat olma kararını Dünya Kupası'nı önceleyerek vermiş olması, sarı-lacivertlilerde o dönem tartışma yaratmıştı.

Alvarez'in, ameliyat sürecini Dünya Kupası hedefi doğrultusunda planladığı ve Fenerbahçe'yi zor durumda bıraktığı yorumları yapılmıştı.

Bu durum, oyuncunun kulüp önceliğinden ziyade bireysel kariyer planlamasını öne koyduğu yönünde eleştirilere neden olmuştu.

YILLIK 4.5 MİLYON EURO MAAŞI VAR

Son olarak 2 milyon euro kiralama bedeli ödenen Alvarez'in yıllık da 4.5 milyon euro maaşının olduğu biliniyor.

Satın alma opsiyonu 22 milyon euro olan oyuncunun bonservisinde herhangi bir alma zorunluluğu ise bulunmuyor.