Tartışmaların odağındaki araç içi telefon tutucular ve multimedya sistemleri için karar verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik düzenlemelerine ilişkin yeni uygulama yönetmeliği tamamlandı.

Düzenlemeyle birlikte araçlarda kullanılan telefon tutucular, multimedya ekranları ve ses sistemlerine yönelik tartışmalara açıklık getirildi.

TELEFON TUTUCULAR GÖRÜŞ AÇISINI ENGELLEMEMEK ŞARTIYLA SERBEST

Mynet'te yer alan habere göre, yeni yönetmelik kapsamında, sürücünün görüş açısını engellememesi şartıyla ön cama monte edilen telefon tutucuların kullanımına izin verildi. Böylece bu konuda yaşanan belirsizlik sona ermiş oldu.

AMFİ SİSTEMLERİNDE DE DÜZENLEME

Araç içi kamera sistemleri de belirlenen ölçü ve kurallar çerçevesinde kullanıldığında cezai işlem uygulanmayacak.

Öte yandan araç ses sistemlerine ilişkin kriterler de yeniden düzenlendi. Kriter olarak araçların bagaj kısmında 1 adet maksimum 300 watt amfi ve 1 adet maksimum 45 Hz subwoofer kullanımına izin verilecek. Sesin araç dışına taşarak çevreyi rahatsız etmesi halinde sürücülere ceza kesilecek.

Multimedya sistemleriyle ilgili düzenlemede ise ekranların sürücünün görüşünü kapatmaması ve dikkat dağıtacak şekilde konumlandırılmaması şartı getirildi. Bu şartlara uygun sistemler için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak.

MART AYINDAKİ DÜZENLEME TEPKİ TOPLAMIŞTI

Düzenlemenin ilk kamuoyuna yansıdığı Mart 2026'da büyük bir belirsizlik oluşmuş, araç içi telefon tutucuların, fabrika çıkışlı olmayıp sonradan araca güvenlik için eklenen kamera sistemlerinin kullanımının yasaklandığı açıklanmıştı.

Diğer yandan fabrika üretimi olup araç içerisinde bulunan büyük ekranların herhangi bir yaptırıma tutulmaması ise adaletsizlik olarak nitelendirilmişti.

Amacın görüş açısını açık tutmak ve dikkat dağınıklığına müsade etmemek olduğunu duyuran İçişleri Bakanlığı, Mart ayında kurallara uymayanların 21 bin lira cezai yaptırımla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Birçok vatandaş ceza yememek için halihazırda kullandığı kamera ve ses sistemlerini sökmüş, konu için çözüm talep etmişti.

Beklenen çözüm bugün itibarıyla niyete ulaşmış oldu.