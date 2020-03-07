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Tartıştığı dayısını pompalıyla vurdu

Denizli’de bir kişi, tartıştığı dayısını pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

İHA | 07.03.2020 - 20:36..
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Denizli'nin Çivril ilçesi Kıralan Mahalesi'nde Osman K. ile yeğeni Ahmet A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A., yanında bulunan tüfekle dayısı Osman K.’nın üzerine ateş açmaya başladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı saçmalarla yaralanan ve kanlar için de kalan dayı Osman K., olay yerine gelen ambulans ile önce Çivril Devlet Hastanesine ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tartıştığı dayısını pompalıyla vurdu

YARALININ DURUMU CİDDİ

Osman K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Dayısını tüfekle vuran Ahmet A., ise olayın ardından kayıplara karıştı. Jandarma tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Tartıştığı dayısını pompalıyla vurdu

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