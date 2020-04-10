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Tartıştığı eşini baltalya öldürdü

Kocaeli'de 43 yaşındaki şahıs, tartıştığı eşini balta ile öldürdükten sonra cesedini kanepenin sakladı. Katil koca, saatler sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

DHA |
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Tartıştığı eşini baltalya öldürdü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir tersanede çalışan Mustafa Y. ile eşi Kiraz Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kazım Karabekir Mahallesi Oruçreis Caddesi’nde bulunan bir binada yaşayan ailenin, en büyüğü 13 yaşında olan çocuklarının başka bir odada bulunduğu sırada Mustafa Y., eşinin boynuna balta ile vurdu.

KANEPENİN ALTINA SAKLADI

Kiraz Y. aldığı darbe ile yaşamını yitirdi. Mustafa Y. eşinin cesedini kanepenin altındaki sandık bölümüne koydu.

Tartıştığı eşini baltalya öldürdü

8 SAAT BOYUNCA KANEPENİN ALTINDA SAKLADI

Katil zanlısı koca, daha sonra kanları temizledi. Aradan geçen 8 saatin ardından Mustafa Y. gece saatlerinde polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf etti. Eve gelen polis, incelemelerde bulundu.

Tartıştığı eşini baltalya öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Mustafa Y. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı eşini baltalya öldürdü

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