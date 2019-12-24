İngiltere'nin Manchester şehrinde, iki sürücü arasında yol tartışması yaşandı.

Sürücülerden biri oldukça öfkelenerek, diğer sürücünün kullandığı araca defalarca çarptı.

Yoldan geçen başka bir sürücü ise öfkeli sürücünün diğer aracın etrafında tur atarak, birçok yerine kasıtlı olarak çarptığı anları cep telefonu ile kaydetti.

Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı

OLAY ARAŞTIRILIYOR

Kimsenin yara almadığı olaya dair açıklama yapan yetkililer, polisin yerel saat ile 13.10’da yoldaki kavgaya dair ihbar aldıklarını, şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığını ve olayın araştırıldığını açıkladı.