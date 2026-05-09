Taşacak Bu Deniz 28. bölüm 1. fragman: Oruç, Eleni’yi kurtaracak mı

Taşacak Bu Deniz, son bölümüyle izleyiciyi adeta nefessiz bırakan bir finale imza attı. Şirin, oğlu Adil’e kavuşabilmek adına Eleni’yi kaçırdı, dizideki dengeler tamamen altüst oldu.

Evladını yeniden kaybetme eşiğine gelen Esme’nin yaşadığı duygusal çöküş izleyicileri derinden etkiledi.

Peki, Eleni kurtulacak mı? İzleyicilerin merakla beklediği fragman geldi.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızını bir kez daha kaybetme korkusuyla sarsılan Esme, son bölümde yaşadığı ağır travmanın bedelini sağlığıyla ödüyor. Hastaneye kaldırılan Esme’nin hayata tutunup tutunamayacağı merak konusu.

Fragmanda en dikkat çeken detaylardan biri de Adil’in yaşadığı psikolojik çöküş oldu. Eleni’yi bulmak için çalmadık kapı bırakmayan Adil, yaşadığı suçluluk duygusu ve olayların ağırlığı altında eziliyor.

Oruç ise Eleni’yi kurtarmak için gizlenerek peşinden gidiyor. Peki, Eleni kurtulacak mı?

İşte Taşacak Bu Deniz 28. Bölüm 1. Fragman: