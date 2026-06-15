Taşacak Bu Deniz Mika'nın kardeşi de ünlü çıktı! Instagram'ı çalkalıyor...
Taşacak Bu Deniz'de Eleni'nin çocukluk aşkı Mikail'i canlandıran Rami Narin'in kardeşi, sosyal medyanın ünlü fenomeni çıktı.
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TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'de rol alan Rami Narin, Eleni'nin Yunanistan'daki çocukluk aşkı Mika yani Mikail'e hayat veriyor.
Dizide büyük bir ivme yakalayan Narin, izleyicilerin de beğenisini kazandı.
Hatay doğumlu oyuncu hakkında dikkat çeken bir detay ise son paylaşımıyla gündeme geldi.
Fenomen ismin kardeşi çıktı
Sosyal medya fenomeni Ragıb Narin ile oyuncu Rami Narin'in soyadı benzerlikleri, kardeş olduklarını ortaya çıkardı.
Birlikte paylaşım yapan Narin kardeşler, sosyal medyada beğeni topladı.
Ragıb Narin, Instagram'da milyonlarca kez izlenen duygusal editlerle tanınıyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi