Taşacak Bu Deniz'de Adil Koçari ölecek mi? Gözler Ulaş Tuna Astepe'de...

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 29. bölüm fragmanı, sıkı takipçileri duygulandırdı.

Adil karakterinin vurulduğu anların ekrana gelmesi sonrası seyirciler, Ulaş Tuna Astepe’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı.

Fragmanda; Eleni'yi Gürcistan'dan kurtarabilmek için plan tasarlayan Adil, Behçet ile beraber Esme'yi Şerif'e verecekken bota atlayarak Eleniye ulaşmaya çalışır. Ancak, sahne sırasında beklenmedik bir hamle gelişir.

Adil'in bota tırmanmaya çalıştığını fark eden Gökhan, Adil gözünü kırpmadan Adil'i vurur.

Bir anda kanlar içinde kalan denizde Adil'in vurulduğunu gören Esme ise feryat figan ağlayarak ortalığı inletir.

Peki; Adil Koçari ölecek mi? Ulaş Tuna Astepe diziden çıkacak mı? Detaylar...

ADİL KOÇARİ ÖLECEK Mİ

Adil karakterine Ulaş Tuna Astepe hayat veriyor. Dizinin yayınlanan son fragmanında 'Adil Koçari öldü' sözleri yer aldı.

Adil karakterinin akıbeti bu akşam belli olacak.

Ulaş Tuna Astepe ve dizi kaynaklarından ise herhangi resmi bir açıklama gelmedi.