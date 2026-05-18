Taşacak Bu Deniz'de efsane iddia! Takibe aldı: Timur Volkov'un kızı olabilir

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, sezon finaline yaklaştıkça tansiyon yükseliyor.

Son bölümde diziye dahil olan Timur Volkov karakteri, Adil ve diğer tanıyanların "illegal" işleri nedeniyle işbirliği yapmak istemediği bir isim.

Ancak Eleni için Adil gözü kapalı bu riske giriyor.

Eleni'yi geri almak için Volkov ile görüşmeye giden Adil ve Esme ise Timur'un şartı karşısında yıkılıyor.

Timur, Adil'den "aile" olmayı istedi; Bir kızı ve bir oğlu olduğuna değindi.

TİMUR'UN KIZI İDDİASI

Celil Nalçakan'ın oynadığı Timur Volkov'un, Adil Koçari ile evlendirmek istediği kızı rolünde, İrem Helvacıoğlu'nun oynayacağı iddiaları sosyal medyada gündem olmaya başladı.

Bu iddiaya; dizinin başrollerinden Deniz Baysal Yurtçu'nun, İrem Helvacıoğlu'nu sosyal medyada takip etmeye başlaması sebep oldu.

Henüz resmi bir açıklama yok ancak izleyiciler, İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'nin daha önceki partnerliğine değiniyor.