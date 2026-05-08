Taşacak Bu Deniz’de Fatih Furtuna kim olacak: Ünlü oyuncu sinyali verdi

Taşacak Bu Deniz dizisinde sezon başından bu yana adı geçen Fatih Furtuna karakteriyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

Son bölümlerde Şerif’in Rusya’daki gizemli destekçisinin İso ve Oruç’un abisi Fatih Furtuna olduğunun ortaya çıkması, izleyicilerde büyük merak uyandırmıştı.

Karaktere hangi oyuncunun hayat vereceği konuşulmaya devam ederken, daha önce Eren Vurdem ve Burak Tozkoparan isimleri gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncunun sosyal medyada dizi ekibini takibe alması, kadroya dahil olacağı iddialarını ateşledi.

FATİH FURTUNA KARAKTERİ İÇİN ENGİN ÖZTÜRK İDDİASI

Şimdilerde Fatih Furtuna karakteri için Engin Öztürk konuşuluyor.

İddiaların odağındaki Engin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı hamleyle hayranlarını heyecanlandırdı.

Başarılı oyuncunun, dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak’ın yanı sıra kadronun önemli isimleri Zeynep Atılgan, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Naz Çağla Irmak’ı takibe alması, "Fatih Furtuna bulundu" şeklinde yorumlandı.

Ancak ne yapım şirketinden ne de ünlü oyuncudan henüz resmi bir doğrulama gelmedi.