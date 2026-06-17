Taşacak Bu Deniz'de "Gezep" ayrılığı! Onur Dilber'den şaşırtan açıklama...

İlk sezonunu başarıyla tamamlayan Taşacak Bu Deniz'den ayrılık haberi geldi.

Dizinin sevilen karakterlerinden "Gezep", yeni sezonda olmayacak.

Karakteri canlandıran oyuncu Onur Dilber, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Tbd dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim." diyen Dilber, üzüntüsünü dile getirdi.

Ünlü oyuncu, aynı zamanda haksızlığa uğradığını da ima etti.

"Hak yerini bulsun"

Onur Dilber, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu.

Karakterin özüne döneceğini ve vaadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim.

Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah.



Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle…

Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…”