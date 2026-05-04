Taşacak Bu Deniz’e rakip geliyor: İşte yeni Karadeniz dizisi

Ekranlarda Karadeniz rüzgarı esiyor…

TRT 1’in reyting listelerini altüst eden dizisi Taşacak Bu Deniz’in başarısı, yapımcıları harekete geçirdi.

Uzak Şehir ile başlayan ve Taşacak Bu Deniz ile zirveye taşınan bölgesel hikayelere bir yenisi daha ekleniyor.

Gelecek sezon için Trabzon’da çekimlerine başlanacak olan yeni diziyle ilgili detaylar paylaşıldı.

YENİ KARADENİZ DİZİSİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Hercai ve Kocamın Ailesi gibi unutulmaz işlere imza atan Mia Yapım, yeni sezonun bombasını patlattı.

Bu yaz Trabzon’un eşsiz doğasında çekimlerine başlanacak olan "Sevdamı Sakla Karadeniz" dizisi için geri sayım başladı.

Kanalı da netleşen proje, NOW TV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkacak. Dizi, Kuzey ve Zeyşan karakterlerinin fırtınalı aşk hikayesi anlatılacak.