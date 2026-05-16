Taşacak Bu Deniz’in Eleni’sinden hayranlarına müjde: İşte yeni rolü

Ekranların yükselen değeri Ava Yaman, kariyerinde dev bir adım atmaya hazırlanıyor.

Başrolünü üstlendiği ‘Taşacak Bu Deniz’ dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç yıldızın, bu yaz setlerde olup olmayacağı büyük bir merak konusuydu.

Seçici tavrıyla bilinen Yaman, ödüllü yönetmen Hüseyin Eken’in yeni sinema filmi ‘Dokunmadan Aşk’ın başrol kadın yıldızı oldu.

Bu yaz ters köşe bir karakterle beyaz perdede fırtınalar estirecek.

SU KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dokunmadan Aşk filminde, tıp literatüründe "dokunulma veya başkalarına dokunma korkusu" olarak bilinen Haphefobi hastalığı ele alınacak.

Güzel oyuncu Ava Yaman, bu fobi yüzünden kalbinin kapılarını dünyaya ve aşka tamamen kapatan “Su” karakterine hayat verecek.

Haziran ayının ilk haftasında motor denmesi planlanan filmin çekimleri, tarihi ve mistik atmosferiyle bilinen Konya’da gerçekleştirilecek.

Filmde Ava Yaman’ın partneri olarak izleyeceğimiz Demirhan Demircioğlu ise “Meram” karakteriyle beyazperdede boy gösterecek.