Taşınmaz ticaretindeki sözleşmeli işletmeler tekrar harç ödemeyecek

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticareti yetki belgesi harç uygulamasında sözleşmeli işletmelerin karşılaştığı mükerrer harç uygulamasında önemli bir problemi giderdi.



Bu kapsamda aynı takvim yılı içerisinde daha önce yetki belgesi harcı ödemiş olan sözleşmeli işletmelerin, belirli şartları sağlamaları halinde yeniden harç ödemeden yetki belgesi alabilmelerinin önü açıldı.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Türkiye genelinde 80 bine yakın yetki belgeli emlak işletmesi bulunurken, bu işletmelerin yaklaşık 13 bine yakını sözleşmeli işletme kapsamında faaliyet gösteriyor. Bu işletmelerin aynı takvim yılı içerisinde adres değişikliklerinde yeniden yetki belgesi harcı ödemek zorunda kalması, uygulamada mükerrer ve orantısız bir mali yük oluşturuyordu. Ticaret Bakanlığımızın bu konuda attığı adımı sektörümüz adına olumlu ve önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

AYNI YIL İÇİNDE İKİNCİ HARÇ ALINMAYACAK

Özelmacıklı, “Sözleşmeli işletmelerin aynı takvim yılı içerisinde başka bir işletmenin sözleşmeli işletmesi olarak faaliyet göstermesi veya bağımsız işletme olarak faaliyetlerine devam etmek üzere yetki belgesi başvurusunda bulunması halinde, daha önce aynı yıl için harç ödenmişse ikinci kez harç ödemesi istenmeyecek. Yeni uygulamadan yararlanılabilmesi için vergi kaydının, meslek odası kaydının ve sicil kayıtlarının kesintisiz devam etmesi, aynı takvim yılına ilişkin yıllık harç tahsil makbuzunun TTBS’ye yüklenmesi ve Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yer alan diğer şartların sağlanması gerekiyor.” dedi.

SÖZLEŞMELİ İŞLETMELERİN RUHSAT SORUNU

Sözleşmeli işletme modelinin sağlıklı işlemesi için diğer yapısal sorunların da giderilmesi gerektiğini de ifade eden Özelmacıklı, “Bu sorunların başında, bazı yerel idareler tarafından sözleşmeli işletmelerden ayrıca belediye ruhsatı talep edilmesi geliyor. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında getirilen sözleşmeli işletme modeli; sektörde kayıtlılığı artırmak, yetki belgesi sistemini yaygınlaştırmak ve giriş bariyerlerini düşürmek amacıyla uygulanmaktadır. Bu modelde sözleşmeli işletmeler, yetki belgeli ana işletme ile yapılan sözleşme çerçevesinde, ana işletmenin sistemi, denetimi ve sorumluluğu altında faaliyet göstermektedir. Buna rağmen bazı uygulamalarda sözleşmeli işletmelerden ayrıca belediye ruhsatı talep edilmesi, modelin ruhuna aykırı sonuçlar doğurmaktadır. Sözleşmeli işletmelerin, ana işletmenin yetki belgesi ve ruhsatı kapsamında faaliyet yürüttüğü açık ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir.” dedi.

İCRA VE TEBLİGAT SÜREÇLERİNDE MUHATAPLIK NETLEŞMELİ

Önemli bir diğer sorunun da sözleşmeli işletmelerin borçları nedeniyle ana işletmenin yetki belgesi adresine yönelen icra takipleri olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Sözleşmeli işletmelerin kendi ticari borçlarından kaynaklanan icra takipleri ve tebligat süreçlerinde, ana işletmenin yetki belgesi adresinin otomatik muhatap haline gelmesi uygulamada ciddi sorunlara neden olmaktadır. Halbuki bu adres sadece sözleşmeli işletmelerin faaliyet adresi. Bu adreste yer alan tüm demirbaşlar ise ana işletmeye ait. Bu kısımda özellikle hukuki açıdan düzenleme yapılması, borç ve sorumluluk ilişkisi doğru muhatap üzerinden yürütülmesi gerekmektedir.” dedi.