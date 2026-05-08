Tasnim: İran, Barbados bayraklı bir petrol tankerine el koydu

Orta Doğu'da belirsizlik devam ediyor.

İki ülke arasında kalıcı bir barışı sağlamak için çalışmalar sürerken karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Yüz yüze görüşmelerin devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik sürerken Hürmüz Boğazı'nda da hareketlilik sürüyor.

HÜRMÜZ'DEN GEÇİŞLER DENETİM ALTINDA

ABD-İran arasındaki gerilim ve karşılıklı deniz abluka-ambargo uygulamaları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki ticari trafik önemli ölçüde azaldı.

İran, boğazdan geçiş için yeni kısıtlamalar ve izin prosedürleri getirdi.

Bu dönemde izlenebilirliği düşük, yaptırımlı petrol taşıyan gemiler ve tankerler sıkı denetim altına alındı.

"BARBAROS BAYRAKLI BİR GEMİYE EL KONULDU"

Yaklaşık 160 bin ton kapasiteli Barbados bayraklı bir petrol tankeri, İran'ın ilan ettiği geçiş kısıtlamalarına uymadan boğaza girmeye çalıştı.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri (IRGC-N), gemiyi tespit ederek yüksek alarm durumuna geçti ve uyarılar yaptı.

İran medyası ise gemiye el konulduğunu açıkladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK ÖNEME SAHİP

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sini taşıyan kritik bir su yolu.

ABD-İran gerilimi, çatışmalar ve karşılıklı ambargo/abluka uygulamalarıyla deniz trafiğini büyük ölçüde etkiledi.

İran, boğazdaki egemenliğini vurgulamak için geçiş kurallarını sıkılaştırırken, yabancı gemilere yönelik denetim, uyarı ve müdahalelerde bulunmaya devam ediyor.